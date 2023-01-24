Общество

Січнева пенсія прийшла не всім: що говорять у ПФУ

Photo of Admin Admin Send an email 3 минуты agoОбновлено: 24 января, 2023
0 Менее минуты назад

Січнева пенсія прийшла не всім: що говорять у ПФУ

В Україні є понад 11 мільйонів пенсіонерів, які щомісяця отримують соціальні виплати за віком до 25 числа. Часто виплати приходять ще до 15-го, але зараз частина українців стикнулася із затримками у виплаті пенсій. Про це повідомляє gsminfo.com.ua.

У Пенсійному фонді України пояснили, що це стосується лише тих осіб, які не мають рахунків у банку та продовжують отримувати кошти у відділеннях Укрпошти.

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Втім, хвилюватися не варто, гроші пенсіонери отримають. Все залежить від того, наскільки швидко Укрпошта доставить до отримувачів пенсії.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 3 минуты agoОбновлено: 24 января, 2023
0 Менее минуты назад
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