Січнева пенсія прийшла не всім: що говорять у ПФУ

В Україні є понад 11 мільйонів пенсіонерів, які щомісяця отримують соціальні виплати за віком до 25 числа. Часто виплати приходять ще до 15-го, але зараз частина українців стикнулася із затримками у виплаті пенсій. Про це повідомляє gsminfo.com.ua.

У Пенсійному фонді України пояснили, що це стосується лише тих осіб, які не мають рахунків у банку та продовжують отримувати кошти у відділеннях Укрпошти.

Втім, хвилюватися не варто, гроші пенсіонери отримають. Все залежить від того, наскільки швидко Укрпошта доставить до отримувачів пенсії.

По материалам: Подробности