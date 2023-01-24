«Мають паспорт рф»: Зеленський розповів про нові санкції РНБО

Рада національної безпеки України запровадила санкції проти 22 релігійних діячів, які мають паспорт рф.

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.

"Сьогоднішнє рішення РНБО стосується нашої духовної незалежності, яку ми посилюємо та будемо посилювати", — йдеться у заяві.

Президент повідомив, що було запроваджено санкції проти 22 осіб, які є громадянами Росії та прикриваючись духовністю, підтримують терор і геноцидну політику.

Зеленський не повідомив, хто саме потрапив у санкційний список.

По материалам: Подробности