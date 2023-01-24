Общество

«Мають паспорт рф»: Зеленський розповів про нові санкції РНБО

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 24 января, 2023
0 Менее минуты назад

"Мають паспорт рф": Зеленський розповів про нові санкції РНБО

Рада національної безпеки України запровадила санкції проти 22 релігійних діячів, які мають паспорт рф.

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.

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"Сьогоднішнє рішення РНБО стосується нашої духовної незалежності, яку ми посилюємо та будемо посилювати", — йдеться у заяві.

Президент повідомив, що було запроваджено санкції проти 22 осіб, які є громадянами Росії та прикриваючись духовністю, підтримують терор і геноцидну політику.

Зеленський не повідомив, хто саме потрапив у санкційний список.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 24 января, 2023
0 Менее минуты назад
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