Великдень 2023 в Україні: коли відзначимо за православним і католицьким календарем

Великдень — велике християнське свято, присвячене воскресінню сина Божого Іісуса Христа. Щороку дата міняється, тому варто знати наперед, коли готуватися до святкування.

Як відомо, дата Великодня в кожен конкретний рік обчислюється за місячно-сонячним календарем. Це робить його перехідним святом. У 2023 році Великдень святкуватимуть 16 квітня за юліанським ("православний") календарем і 9 квітня — за григоріанським ("католицький").

День Великодня можна обчислити і самостійно за формулою, але це потребує великої уваги і терпіння.

Якщо узагальнити, то у християн Великдень настає у наступну неділю після повного місяця — першого після весняного рівнодення (21 березня). Різниця лише в тому, що одні віряни вираховують дату за григоріанським календарем, а інші — за юліанським.

На щастя, все вже зробили до нас, і дати свята вирахувані на багато років уперед.

Дати Великодня до 2030 року

Великдень 2023 — 16 квітня

Великдень 2024 — 5 травня

Великдень 2025 — 20 квітня

Великдень 2026 — 12 квітня

Великдень 2027 — 2 травня

Великдень 2028 — 16 квітня

Великдень 2029 — 8 квітня

Великдень 2030 — 28 квітня

По материалам: Подробности