Общество

У Броварах розбився гвинтокрил з керівництвом МВС: загинув Монастирський та Єнін

Photo of Admin Admin Send an email 4 часа agoОбновлено: 18 января, 2023
0 Менее минуты назад

У Броварах розбився гвинтокрил з керівництвом МВС: загинув Монастирський та Єнін

Під час аварії вертольота у Броварах на борту були міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін та держсекретар МВС.

"Сьогодні вранці, 18 січня, у Броварах розбився гвинтокрил ДСНС. Внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС: міністр, перший заступник міністра та державний секретар", — пише Клименко в Facebook.

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За його словами, всього наразі відомо про 16 загиблих, з них 2 дітей. З них 9 перебували на борту гвинтокрила.

"22 потерпілих перебувають в лікарні, з яких 10 дітей. На місці працюють всі профільні та спеціалізовані служби. Триває огляд місця події", — додав Клименко

У Броварах розбився гвинтокрил з керівництвом МВС: загинув Монастирський та Єнін

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 4 часа agoОбновлено: 18 января, 2023
0 Менее минуты назад
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