Общество

«Укрзалізниця» вперше запускає швидкісний потяг з Києва до Черкас

Photo of Admin Admin Send an email 38 минут agoОбновлено: 14 января, 2023
0 Менее минуты назад

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"Укрзалізниця" вперше в історії незалежної України запускає швидкісний потяг з Києва до Черкас. Про це повідомила пресслужба компанії.

Вперше в історії незалежної України: швидкісне сполучення для Черкас зі столицею!

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Нагадаємо, минулого року тут було завершено довгоочікуваний проєкт із електрифікації, який дозволяє пустити до черкащан комфортний та модерновий Hyundai Rotem.

З Києва поїзд відправлятиметься з 20 січня щоденно, крім вівторків, о 17:50, і прибуватиме до Черкас о 21:07. Зворотно, з Черкас, поїзд відправлятиметься з 21 січня щоденно, крім серед, о 6:33 і прибуватиме до Києва о 9:39.

Квитки вже доступні для придбання в застосунку Укрзалізниці, в чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 38 минут agoОбновлено: 14 января, 2023
0 Менее минуты назад
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