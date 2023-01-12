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Як правильно святкувати Щедрий вечір: традиції та прикмети

Photo of Admin Admin Send an email 38 минут agoОбновлено: 12 января, 2023
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Як правильно святкувати Щедрий вечір: традиції та прикмети

За старим стилем 13 січня в Україні святкують Щедрий вечір, або ж Багату кутю чи Старий Новий рік. На цей день також припадає християнське свято преподобної Меланії.

Українські традиції об'єднали ці свята, і тепер в один вечір відбуваються і Меланка з Щедрий вечір.

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У народних традиціях святкування Нового року з 13 на 14 січня залишилося важливою складовою прадавнього календарного обрядового циклу й тепер називається Щедрий вечір.

Традиції Щедрого вечора й Меланки

У церквах ввечері 13 січня проводять Богослужіння на закінчення Старого року, дякують Богу за отримані ласки й просять їх ще на наступний рік. До цього господині й господарі готують святкову вечерю, називаючи її Щедрою, тому що страви вже не пісні, як на Святвечір.

Для Наддніпрянщини й Гуцульщини Щедрий вечір — одне з найважливіших свят різдвяного циклу, тоді як Галицьке Поділля святкує його вже напередодні Водохреща. Водночас наддніпрянці називають свято Голодною кутею або Богоявленим надвечір'ям.

Прикмети на Щедрий вечір

Як відомо, перший посівальник 14 січня на Старий Новий рік приносить удачу в дім. Водночас дозволяється посівати винятково хлопцям.

Також українці вірили, що якщо на Щедрий вечір після частування дівчина візьме ложку, вийде на вулицю, постукає нею, а десь загавкає собака, то саме з того краю буде її суджений.

Разом з цим була одна небезпечна прикмета: кажуть, що на Щедрий вечір тварини розмовляють між собою, а хто їхню розмову почує — помре.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 38 минут agoОбновлено: 12 января, 2023
0 1 минута чтения
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