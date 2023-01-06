Общество

США оголосили рекордний пакет допомоги для України

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 6 января, 2023
0 Менее минуты назад

США оголосили рекордний пакет допомоги для України

Сполучені Штати Америки оголосили рекордний пакет військової допомоги для України майже на 3 млрд доларів. Вперше партнери нададуть "вбивцю танків" — бронемашини M2 Bradley.

Про це повідомляє прес-секретар Білого дому Каріна Жан-П'єр на брифінгу.

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"Колеги з Держдепартаменту пізніше в деталях розкажуть про цей пакет. Але, як очікується, до нього увійдуть бойові машини Bradley, які ми анонсували вчора, самохідні гаубиці, ракети класу "земля-повітря", інша техніка та амуніція", — зазначила вона.

За її словами, 225 млн доларів спрямують на довгострокову модернізацію Збройних сил України.

Раніше ЗМІ повідомляли, у черговому пакеті допомоги будуть:

  • додаткові ракетні системи HIMARS
  • бронемашини HUMVEE
  • бронемашини з посиленим протимінним захистом MRAP
  • зенітні ракети Sea Sparrow
  • легкі танки M2 Bradley

США оголосили рекордний пакет допомоги для України 

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 6 января, 2023
0 Менее минуты назад
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