США оголосили рекордний пакет допомоги для України 

Сполучені Штати Америки оголосили рекордний пакет військової допомоги для України майже на 3 млрд доларів. Вперше партнери нададуть "вбивцю танків" — бронемашини M2 Bradley.

Про це повідомляє прес-секретар Білого дому Каріна Жан-П'єр на брифінгу.

"Колеги з Держдепартаменту пізніше в деталях розкажуть про цей пакет. Але, як очікується, до нього увійдуть бойові машини Bradley, які ми анонсували вчора, самохідні гаубиці, ракети класу "земля-повітря", інша техніка та амуніція", — зазначила вона.

За її словами, 225 млн доларів спрямують на довгострокову модернізацію Збройних сил України.

Раніше ЗМІ повідомляли, у черговому пакеті допомоги будуть:

додаткові ракетні системи HIMARS

бронемашини HUMVEE

бронемашини з посиленим протимінним захистом MRAP

зенітні ракети Sea Sparrow

легкі танки M2 Bradley

По материалам: Подробности