Общество

У Києві та області екстерні відключення світла

Photo of Admin Admin Send an email 48 минут agoОбновлено: 24 декабря, 2022
0 0 Менее минуты назад

У Києві та області екстерні відключення світла

У суботу, 24 грудня, у Києві та області продовжують застосовувати екстрені відключення світла. Про це повідомляє ДТЕК Київські електромережі.

Графіки не працюють.

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В Києві відбуваються екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють. Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 48 минут agoОбновлено: 24 декабря, 2022
0 0 Менее минуты назад
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