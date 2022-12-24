У Києві та області екстерні відключення світла

У суботу, 24 грудня, у Києві та області продовжують застосовувати екстрені відключення світла. Про це повідомляє ДТЕК Київські електромережі.

Графіки не працюють.

В Києві відбуваються екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють. Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації.

По материалам: Подробности