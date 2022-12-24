Погода на Святвечір 24 грудня: що обіцяють синоптики
У суботу, 24 грудня, коли за григоріанським та новоюліанським календарями християни святкують Святвечір, у низці областей України буде зовсім не різдвяна, а дощова погода.
Про це розповіла відома українська синоптикиня Наталя Діденко.
За прогнозом Діденко, дощі очікуються в західних, північних областях України, а також на Вінниччині та Одещині.
Циклон з атмосферними фронтами наблизиться до західних кордонів України, тому на заході опади завтра можуть бути ряснішими.
У східних областях України, у більшості центральних областей та південної частини переважатиме суха погода. Однак вологість можуть збільшувати тумани.
"Повсюди в Україні напередодні Різдва очікується тепла погода: впродовж завтрашнього дня +2+7 градусів, у південній частині +4+9, в Криму до +11 градусів", – зазначила Діденко.
Погода в Києві
У Києві 24 грудня очікується дощ. Вітер буде південно-західний, невеликий або помірний. Температура повітря найближчої ночі сягатиме до +2 градусів, а в переддень Різдва, 24 грудня – до +4 градусів вдень, 0+2 градуси увечері.
За словами синоптикині, на Різдво, 25 грудня, в Києві трохи похолоднішає, а дощ зміниться снігом.
"Тепла погода триватиме до Нового року, проте не без опадів", – підсумувала Діденко.
По материалам: Подробности