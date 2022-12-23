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путін намагається зняти з себе відповідальність за ведення тривалої війни в Україні — ISW

Photo of Admin Admin Send an email 16 минут agoОбновлено: 23 декабря, 2022
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путін намагається зняти з себе відповідальність за ведення тривалої війни в Україні - ISW

Керівник Кремля володимир путін намагається зняти з себе відповідальність і все частіше говорить про те, що росія прагне якомога швидше припинити війну проти України.

Пр це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

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Водночас, як вказують аналітики, диктатор підкреслює, що рф не буде збільшувати темпи "СВО", оскільки це призведе до "невиправданих втрат".

"Ці заяви є частиною консолідованих зусиль, щоб виправдати дорогі воєнні зусилля путіна перед російською внутрішньою аудиторією, яка все більше йде на більші жертви заради досягнення нереалістичних цілей Кремля", — пояснюють в ISW.

Фахівці нагадали, що армія росії не здобула жодних значних перемог в Україні після захоплення Лисичанська 3 липня.

"Путін і чиновники міністерства оборони рф неодноразово виступали в останні дні та пропонували розпливчасті виправдання військовим невдачам, також, ймовірно, з метою применшити наслідки тривалої війни", — додають у звіті.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 16 минут agoОбновлено: 23 декабря, 2022
0 0 1 минута чтения
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