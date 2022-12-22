Українські захисники подарували дітям з «Охматдиту» новорічне свято

Діти мають право на дитинство. Ця ідея стала ключовою й під час святкової зустрічі в національній спеціалізованій дитячій лікарні "Охматдит", що відбулася за сприяння командувача Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенанта Сергія Наєва.

Юні пацієнти, забувши про недуги, від душі сміялися та раділи, бо отримали чудові подарунки від військових та благодійників.

На запрошення Командувача, для маленьких українців в актовому залі відбулася казкова вистава. Режисер-постановник Чернігівського театру ляльок імені О.Довженка Антон Черемок та актори Ігор і Ольга Маджуги, Ольга Ільо, Сергій Насінок представили юним глядачам казку "Бешкетники Святого Миколая".

Як наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв, небайдужі дорослі, яких згуртував "Охматдит" спільною турботою про маленьких пацієнтів, роблять усе, щоб діти якомога скоріше забули про жахи війни. І серед тих, хто дбає про юне покоління, особливе місце посідають українські військові.

Генерал-лейтенант Сергій Наєв завітав до "Охматдиту"

Начальник центру морально-психологічного забезпечення Командування Об'єднаних Сил ЗС України полковник Євгеній Коваленко зазначив:

Ми робимо все, щоб повернути дітям радість і повноту життя, аби вони якомога скоріше забули про негативні моменти війни і повернулися до мирного життя. Адже психологія дитини є дуже вразливою і для подолання наслідків воєнних травм — як фізичних, так і моральних — потрібна дуже клопітка робота, й насамперед увага до маленьких громадян. Діти мають відчувати, що вони не самі, що про їхнє майбутнє дбають держава і суспільство.

Генерал-лейтенант Сергій Наєв завітав до "Охматдиту"

Письменник, офіцер Командування Об’єднаних Сил ЗС України майор Борис Кутовий впродовж років організував чимало творчих зустрічей із дітьми з районів, де тривають бойові дії.

На сьогодні це не єдиний культурний захід, проведений у межах цивільно-військового співробітництва нашим Командуванням. За сприяння командувача генерал-лейтенанта Сергія Наєва така робота проводиться з 2018 року. Протягом цього періоду в районах ведення бойових дій організовано та проведено понад 60 виступів найкращих українських артистів та театральних колективів, на яких побували більше 17 тисяч дітей та глядачів дорослого віку.

Генерал-лейтенант Сергій Наєв завітав до "Охматдиту"

По материалам: Подробности