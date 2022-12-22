Общество

Українські захисники подарували дітям з «Охматдиту» новорічне свято

Photo of Admin Admin Send an email 5 часов agoОбновлено: 22 декабря, 2022
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Українські захисники подарували дітям з "Охматдиту" новорічне свято

Діти мають право на дитинство. Ця ідея стала ключовою й під час святкової зустрічі в національній спеціалізованій дитячій лікарні "Охматдит", що відбулася за сприяння командувача Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенанта Сергія Наєва.

Юні пацієнти, забувши про недуги, від душі сміялися та раділи, бо отримали чудові подарунки від військових та благодійників. 

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Українські захисники подарували дітям з "Охматдиту" новорічне свято

На запрошення Командувача, для маленьких українців в актовому залі відбулася казкова вистава. Режисер-постановник Чернігівського театру ляльок імені О.Довженка Антон Черемок та актори Ігор і Ольга Маджуги, Ольга Ільо, Сергій Насінок представили юним глядачам казку "Бешкетники Святого Миколая". 

Як наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв, небайдужі дорослі, яких згуртував "Охматдит" спільною турботою про маленьких пацієнтів, роблять усе, щоб діти якомога скоріше забули про жахи війни. І серед тих, хто дбає про юне покоління, особливе місце посідають українські військові. 

Українські захисники подарували дітям з "Охматдиту" новорічне свято

Генерал-лейтенант Сергій Наєв завітав до "Охматдиту"

Начальник центру морально-психологічного забезпечення Командування Об'єднаних Сил ЗС України полковник Євгеній Коваленко зазначив: 

Ми робимо все, щоб повернути дітям радість і повноту життя, аби вони якомога скоріше забули про негативні моменти війни і повернулися до мирного життя. Адже психологія дитини є дуже вразливою і для подолання наслідків воєнних травм — як фізичних, так і моральних — потрібна дуже клопітка робота, й насамперед увага до маленьких громадян. Діти мають відчувати, що вони не самі, що про їхнє майбутнє дбають держава і суспільство. 

Українські захисники подарували дітям з "Охматдиту" новорічне свято

Генерал-лейтенант Сергій Наєв завітав до "Охматдиту"

Письменник, офіцер Командування Об’єднаних Сил ЗС України майор Борис Кутовий впродовж років організував чимало творчих зустрічей із дітьми з районів, де тривають бойові дії. 

На сьогодні це не єдиний культурний захід, проведений у межах цивільно-військового співробітництва нашим Командуванням. За сприяння командувача генерал-лейтенанта Сергія Наєва така робота проводиться з 2018 року. Протягом цього періоду в районах ведення бойових дій організовано та проведено понад 60 виступів найкращих українських артистів та театральних колективів, на яких побували більше 17 тисяч дітей та глядачів дорослого віку.

Українські захисники подарували дітям з "Охматдиту" новорічне свято

Генерал-лейтенант Сергій Наєв завітав до "Охматдиту"

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 5 часов agoОбновлено: 22 декабря, 2022
0 0 1 минута чтения
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