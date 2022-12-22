Яку зброю можуть передати США після візиту Зеленського

Український президент Володимир Зеленський і його делегація під час візиту до США проситимуть Білий дім надати на потреби ЗСУ ракети великої дальності й американські безпілотники.

Про це повідомили джерела видання Politico.

Делегація України на чолі з президентом Зеленським виступить із проханням постачати для ЗСУ ракетні системи великої дальності або ATACMS та безпілотники американського виробництва Grey Eagle та Reaper.

Водночас джерела видання наголошують, що офіційні особи Вашингтону наразі не готові піти на поступки в питанні постачання далекобійних ракет для України з низки причин.

"Білий дім категорично відмовився відправляти ATACMS через великі витрати", — пояснили в адміністрації президента США Джо Байдена.

До того ж Вашингтон вважає, що передача ракет великої дальності на озброєння ЗСУ може спровокувати російського диктатора путіна на використання ще більш смертоносної зброї проти України, її населення й інфраструктури.

По материалам: Подробности