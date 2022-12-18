Общество

У більшість будинків Дніпра повернули тепло і воду

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 18 декабря, 2022
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У більшість будинків Дніпра повернули тепло і воду

Станом на вечір неділі, 18 грудня, у Дніпрі відновили роботу основних об'єктів водопостачання та водовідведення, які не працювали через знеструмлення після ракетних ударів по області. Про це повідомляється у Facebook Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпра.

Робочий тиск у системі відновлено. Фахівці КП "Дніпропроводоканал" працюють над відновленням стабільної роботи внутрішньоквартальних станцій підвищення тиску та звільнення системи від повітря.

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Через знеструмлення не працює насосна станція на проспекті Богдана Хмельницького. У зв'язку з цим припинено водопостачання за такими адресами:

  • вул. Гавриленко, буд.1, 2, 4, 4А, 4Б;
  • вул. Леоніда Стромцова, 1, 1а, 1б, 3, 3а, 5а, 7;
  • просп. Богдана Хмельницького, буд. 20, 20а, 20б, 20в, 22, 22а, 24, 24а, 24б;
  • просп. Олександра Поля, буд. 117, 119, 119а, 119б, 121, 121а, 121б, 121д, 123, 125, 125а, 127, 129, 129б, 131, 131а, 131б, 4 1
  • вул. Новокримська, буд. 8,
  • вул. Академіка Янгеля, буд. 7, 11, 13.

Водопостачання та тепло у всіх будинках обіцяють відновити після подачі електроенергії на насосні станції, що підвищують тиск у системі.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 18 декабря, 2022
0 0 1 минута чтения
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