Общество

День святого Миколая: прикмети та заборони 19 грудня

Photo of Admin Admin Send an email 25 секунд agoОбновлено: 17 декабря, 2022
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День святого Миколая: прикмети та заборони 19 грудня

Українці відзначають День святого Миколая щороку 19 грудня. Люди щиро вітають родичів, друзів та близьких з цим святом. 

В народі кажуть, що у День святого Миколая не можна відмовляти тим, хто потребує допомоги. Необхідно цього дня бути добрим та милосердним.

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Також у свято люди мають утриматися від сварок, конфліктів та з’ясування стосунків. Батькам у День святого Миколая забороняється гримати на дітей.

Ще однією забороною у День святого Миколая є позичати та давати гроші в борг. У народі вважається, що цього дня слід повертати борги.

Свято припадає на 19 грудня – час Різдвяного поста, тому забороняється їсти м’ясні страви, яйця та інші продукти тваринного походження.

У День Миколая Чудотворця також заборонено підстригати волосся.

Народні прикмети до Дня святого Миколая

Наші пращури у давнину уважно стежили за природними явищами, погодою. Так з’явилися деякі прикмети до Дня святого Миколая:

  • Скільки на Миколая снігу, стільки буде трави на Миколу Весняного (22 травня).
  • Іній на Миколая – передвісник щедрого врожаю хліба.
  • Якщо сніг випад до 19 грудня –  зима очікується морозною.
  • Холодний День святого Миколая віщує холодну зиму, а теплий – сонячну погоду.
  • Дощ у День Миколая Чудотворця – до гарного врожаю озимини.
  • Коли до Миколая замітає слід, дорозі не стояти від Миколи до Різдва.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 26 секунд agoОбновлено: 17 декабря, 2022
0 0 1 минута чтения
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