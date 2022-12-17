День святого Миколая: прикмети та заборони 19 грудня

Українці відзначають День святого Миколая щороку 19 грудня. Люди щиро вітають родичів, друзів та близьких з цим святом.

В народі кажуть, що у День святого Миколая не можна відмовляти тим, хто потребує допомоги. Необхідно цього дня бути добрим та милосердним.

Також у свято люди мають утриматися від сварок, конфліктів та з’ясування стосунків. Батькам у День святого Миколая забороняється гримати на дітей.

Ще однією забороною у День святого Миколая є позичати та давати гроші в борг. У народі вважається, що цього дня слід повертати борги.

Свято припадає на 19 грудня – час Різдвяного поста, тому забороняється їсти м’ясні страви, яйця та інші продукти тваринного походження.

У День Миколая Чудотворця також заборонено підстригати волосся.

Народні прикмети до Дня святого Миколая

Наші пращури у давнину уважно стежили за природними явищами, погодою. Так з’явилися деякі прикмети до Дня святого Миколая:

Скільки на Миколая снігу, стільки буде трави на Миколу Весняного (22 травня).

Іній на Миколая – передвісник щедрого врожаю хліба.

Якщо сніг випад до 19 грудня – зима очікується морозною.

Холодний День святого Миколая віщує холодну зиму, а теплий – сонячну погоду.

Дощ у День Миколая Чудотворця – до гарного врожаю озимини.

Коли до Миколая замітає слід, дорозі не стояти від Миколи до Різдва.

По материалам: Подробности