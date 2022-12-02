Общество

Окупанти не зможуть змінити хід війни та гарантовано програють — Арестович

Photo of Admin Admin Send an email 6 часов agoОбновлено: 2 декабря, 2022
0 0 Менее минуты назад

Окупанти не зможуть змінити хід війни та гарантовано програють - Арестович

Поразка росії у війні проти України є неминучою. Жодні зусилля агресора не вплинуть на результат бойових дій.

Про це сказав радник Офісу президента Олексій Арестович в ефірі YouTube-каналу "Фейгін Live".

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"Вони (російські окупанти — ред.) не зможуть змінити хід війни. Вони гарантовано програють. Зауважте, в рф одразу заговорили про Гаагу, намагаючись мотивувати страхом. І нічого", — зазначив посадовець.

Водночас Арестович вказав, що "мудрі розуміють: Бахмут — це величезна пастка".

"Там і "вагнерівці" зазнали колосальних людських втрат та авторитету, здобутого раніше", — додав радник ОП.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 6 часов agoОбновлено: 2 декабря, 2022
0 0 Менее минуты назад
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