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Магнітні бурі у грудні 2022: названі найнебезпечніші дні

Photo of Admin Admin Send an email 6 часов agoОбновлено: 1 декабря, 2022
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Магнітні бурі у грудні 2022: названі найнебезпечніші дні

Магнітні бурі можуть спричинити погіршення самопочуття у багатьох людей. У такі дні можливі головні болі, відчуття сильної втоми та сонливість. Також у дні магнітних бур можливі загострення хронічних захворювань.

Магнітні бурі (геомагнітні чи сонячні) – це внутрішні реакції Сонця. Відбувається викид сонячної маси, спалахи на поверхні світила та інші дії, через які енергія розсіюється від Сонця на всі боки, в тому числі й до Землі. При зіткненні із магнітосферою Землі ця енергія провокує геомагнітну активність.

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Графік магнітних бур

  • 1-3 грудня – середня магнітна буря
  • 8-9 грудня – невеликі магнітні коливання
  • 15-17 грудня – середня магнітна буря
  • 21-23 грудня – невелика магнітна буря

Які симптоми можуть виникати

У дні невеликих магнітних коливань погіршення самопочуття зазвичай буває у людей із хронічними захворюваннями, у людей похилого віку. Також її можуть відчувати люди із підвищеною метеочутливістю.

Найчастіше бувають такі нездужання:

  • Головний біль, запаморочення
  • Дратівливість, різкі перепади настрою, депресивні настрої, апатія
  • Стрибки тиску та порушення серцевого ритму
  • Сильна сонливість або безсоння, проблеми із засипанням та пробудженням
  • Біль у суглобах, ломота у тілі
  • Підвищення тривожності, агресія
  • Швидка стомлюваність, слабкість, сильна втома
  • Порушення концентрації
  • Загострення хронічних захворювань

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 6 часов agoОбновлено: 1 декабря, 2022
0 0 1 минута чтения
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