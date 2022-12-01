Магнітні бурі у грудні 2022: названі найнебезпечніші дні

Магнітні бурі можуть спричинити погіршення самопочуття у багатьох людей. У такі дні можливі головні болі, відчуття сильної втоми та сонливість. Також у дні магнітних бур можливі загострення хронічних захворювань.

Магнітні бурі (геомагнітні чи сонячні) – це внутрішні реакції Сонця. Відбувається викид сонячної маси, спалахи на поверхні світила та інші дії, через які енергія розсіюється від Сонця на всі боки, в тому числі й до Землі. При зіткненні із магнітосферою Землі ця енергія провокує геомагнітну активність.

Графік магнітних бур

1-3 грудня – середня магнітна буря

8-9 грудня – невеликі магнітні коливання

15-17 грудня – середня магнітна буря

21-23 грудня – невелика магнітна буря

Які симптоми можуть виникати

У дні невеликих магнітних коливань погіршення самопочуття зазвичай буває у людей із хронічними захворюваннями, у людей похилого віку. Також її можуть відчувати люди із підвищеною метеочутливістю.

Найчастіше бувають такі нездужання:

Головний біль, запаморочення

Дратівливість, різкі перепади настрою, депресивні настрої, апатія

Стрибки тиску та порушення серцевого ритму

Сильна сонливість або безсоння, проблеми із засипанням та пробудженням

Біль у суглобах, ломота у тілі

Підвищення тривожності, агресія

Швидка стомлюваність, слабкість, сильна втома

Порушення концентрації

Загострення хронічних захворювань

По материалам: Подробности