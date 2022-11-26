Общество

Ситуація зі світлом, водою, теплом і зв’язком: що відбувається у Києві

Photo of Admin Admin Send an email 4 часа agoОбновлено: 26 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад

Ситуація зі світлом, водою, теплом і зв'язком: що відбувається у Києві

У суботу, 26 листопада, у Києві без світла залишаються ще 130 тисяч жителів. Про це свідчать дані КМВА.

Воду подали всім споживачам, а от запуск теплопостачання триває.

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Світло

За даними місцевої влади, без постачання електроенергії, в режимі аварійних відключень залишаються 130 тисяч мешканців столиці.

Містян також попереджають, що електроенергія подаватиметься згідно з графіками стабілізаційних відключень.

Вода і тепло

При цьому водопостачання відновлено в повному обсязі, по усіх районах міста.

У квартирах верхніх поверхів багатоповерхівок, які ще досі знеструмлені, можливий понижений тиск води в мережі.

Наразі триває запуск теплопостачання.

Зв'язок

Відомо, що мобільний зв'язок практично доступний в усіх районах. Але не виключаються ймовірність локальних проблем в місцях без електроживлення.

Протягом 24-х годин заплановано завершити всі відновлювальні роботи. Вода, тепло, зв'язок повернеться до роботи в штатному режимі.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 4 часа agoОбновлено: 26 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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