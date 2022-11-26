Ситуація зі світлом, водою, теплом і зв’язком: що відбувається у Києві
У суботу, 26 листопада, у Києві без світла залишаються ще 130 тисяч жителів. Про це свідчать дані КМВА.
Воду подали всім споживачам, а от запуск теплопостачання триває.
Світло
За даними місцевої влади, без постачання електроенергії, в режимі аварійних відключень залишаються 130 тисяч мешканців столиці.
Містян також попереджають, що електроенергія подаватиметься згідно з графіками стабілізаційних відключень.
Вода і тепло
При цьому водопостачання відновлено в повному обсязі, по усіх районах міста.
У квартирах верхніх поверхів багатоповерхівок, які ще досі знеструмлені, можливий понижений тиск води в мережі.
Наразі триває запуск теплопостачання.
Зв'язок
Відомо, що мобільний зв'язок практично доступний в усіх районах. Але не виключаються ймовірність локальних проблем в місцях без електроживлення.
Протягом 24-х годин заплановано завершити всі відновлювальні роботи. Вода, тепло, зв'язок повернеться до роботи в штатному режимі.
По материалам: Подробности