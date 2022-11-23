Общество

ЗСУ ліквідували ще 410 окупантів: названо нові втрати росії

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 23 ноября, 2022
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Збройні сили України минулої доби ліквідували ще 410 окупантів. При цьому з початку повномасштабної війни росія втратила вже 85410 своїх солдатів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника станом на 23 листопада орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 85 410 (+400) осіб ліквідовано,
  • танків — 2897 (+2) од.
  • бойових броньованих машин — 5832 (+5) од.,
  • артилерійських систем — 1887 (+5) од.,
  • РСЗВ — 395 (+0) од.
  • засобів ППО — 209 (+0) од.,
  • літаків — 278 (+0) од.,
  • вертольотів — 261 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1537 (+0),
  • крилатих ракет — 480 (+0),
  • кораблів/катерів — 16 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 4396 (+3) од.,
  • спеціальної техніки — 161 (+0).

Найбільші втрати противник зазнав на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 23 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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