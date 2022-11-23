Общество
ЗСУ ліквідували ще 410 окупантів: названо нові втрати росії
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Збройні сили України минулої доби ліквідували ще 410 окупантів. При цьому з початку повномасштабної війни росія втратила вже 85410 своїх солдатів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 23 листопада орієнтовно склали:
- особового складу — близько 85 410 (+400) осіб ліквідовано,
- танків — 2897 (+2) од.
- бойових броньованих машин — 5832 (+5) од.,
- артилерійських систем — 1887 (+5) од.,
- РСЗВ — 395 (+0) од.
- засобів ППО — 209 (+0) од.,
- літаків — 278 (+0) од.,
- вертольотів — 261 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1537 (+0),
- крилатих ракет — 480 (+0),
- кораблів/катерів — 16 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 4396 (+3) од.,
- спеціальної техніки — 161 (+0).
Найбільші втрати противник зазнав на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках.
По материалам: Подробности