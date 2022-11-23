«У Запорізькій області окупанти перетворюють школи на казарми» — ЦНС

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області окупанти перетворюють навчальні заклади на казарми. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Розселення солдатів відбувається попри навчальний процес, зазвичай ворог займає один з поверхів пояснює це "охороною" У зв’язку зі втечею ворога з Херсону, потреба в розселенні зросла, відтак окупанти зайняли ще більшу кількість шкіл на Запоріжжі.

Окрім того, загарбники продовжують лікувати своїх поранених у цивільних лікарнях. Тим часом цивільних пацієнтів не вивозять, а використовують як щит.

По материалам: Подробности