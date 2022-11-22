Завтра по Україні знову вимикатимуть світло: графік

Завтра, 22 листопада, у всіх регіонах України знову будуть застосовані планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

"Завтра, 22 листопада, з 00:00 до 24:00 у всіх регіонах України будуть застосовані планові відключення", — ідеться в повідомленні.

В "Укренерго" зазначили, що продовжуть робити все можливе для відновлення сталого енергоживлення.

Повідомляється, що українська енергосистема все ще повністю не оговталася від шести хвиль ракетних ударів і не може працювати на повну потужність.

Нагадуємо, графіки відключень складають та застосовують "Обленерго", перелік яких можна знайти за посиланням.

По материалам: Подробности