Общество
Завтра по Україні знову вимикатимуть світло: графік
Завтра, 22 листопада, у всіх регіонах України знову будуть застосовані планові відключення електроенергії.
Про це повідомляє НЕК "Укренерго".
"Завтра, 22 листопада, з 00:00 до 24:00 у всіх регіонах України будуть застосовані планові відключення", — ідеться в повідомленні.
В "Укренерго" зазначили, що продовжуть робити все можливе для відновлення сталого енергоживлення.
Повідомляється, що українська енергосистема все ще повністю не оговталася від шести хвиль ракетних ударів і не може працювати на повну потужність.
Нагадуємо, графіки відключень складають та застосовують "Обленерго", перелік яких можна знайти за посиланням.
По материалам: Подробности