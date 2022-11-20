Общество

В «Укренерго» зробили заяву щодо блекауту

Photo of Admin Admin Send an email 37 минут agoОбновлено: 20 ноября, 2022
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В "Укренерго" зробили заяву щодо блекауту

Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив про те, що не факт, що українці стикнуться цього сезону з блекаутом. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Проте, якщо він все ж таки буде, то не потрібно вважати повне відключення електроенергії "кінцем світу".

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Блекаут — це не якийсь кінець світу. Блекаут — це повне або значне погашення енергосистеми, після якого відразу починається її відновлення.

Тривалість такої події дуже важко спрогнозувати, оскільки це буде залежати від ступеня та характеру пошкодження інфраструктури.

Це може бути тривалість, співставна до останньої масованої атаки, може бути довше, може бути коротше.

В "Укренерго" останнім часом провели багато протиаварійних тренувань та підготовчих заходів, всі працівники чітко знають, що робити у випадку блекауту.

Хоча я особисто не вважаю, що це станеться з нами обов'язково. Далеко не факт, що ми стикнемося цього сезону з блекаутом.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 37 минут agoОбновлено: 20 ноября, 2022
0 0 1 минута чтения
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