Гороскоп на тиждень з 21 по 27 листопада для кожного знаку зодіака

Новий тиждень пройде під чуйним впливом зростаючого місяця, тому варто повернутися до активного способу життя.

Овен

У представників цього знака все буде складатися неоднозначно. Не можна буде проявити прямолінійність, до якої звикли Овни. Натомість гороскоп на тиждень Овнам рекомендує бути обережними, щоб не потрапити у вихор боротьби, інтриг і суперечок. Крім того, представники цього знака можуть зіткнутися з жорсткими обставинами, що обмежують ваші "хочу" і плани. Будні дні не будуть багатими на шанси для подолання труднощів, а ось вихідні обдарують за очікування.

Телець

Перешкодою до всього хорошого і запланованому встануть зовнішні обставини. Це позначиться на здоров'ї і фінансовому благополуччі. Велика ймовірність загострення хронічного захворювання. На початку тижня не варто лягати на операцію або проводити інші важливі медичні процедури. Гороскоп на тиждень 21-27 листопада 2022 року Тельцям рекомендує бути обережними під час використання побутової техніки та обладнання на роботі. Високий ризик отримати травми. Успіх Тельців чекає в сімейних відносинах і бізнесі.

Близнюки

Труднощі у цього знака виникнуть у відносинах з друзями. Гороскоп на тиждень 21-27 листопада 2022 Близнюкам рекомендує утриматися від відвідування гучних вечірок, нічних клубів, ситуація може закінчиться неприємностями і конфліктами. Також зірки не рекомендують змішувати дружбу, любов і інтимні стосунки. Не варто присвячувати друзів у відносини з другою половинкою. Успіх принесе заняття спортом.

Рак

На початку тижня Ракам не варто вступати в суперечки з другою половинкою. Це може закінчиться погано для обох. Ревнощі і невпевненість можуть зіграти злий жарт. Також на цьому тижні Раки будуть змушені виконувати великий обсяг домашньої роботи. Гороскоп на тиждень Ракам рекомендує приділити більше часу спілкуванню з дітьми. Особливо вдаватиметься буде улюблене заняття. Хобі принесе несподівані результати і успіх.

Лев

Представники цього знака почнуть тиждень з прояву власництва. Леви можуть відчувати себе самотньо, їм не буде вистачати ніжності і тепла. Щоб реалізувати свої бажання гороскоп на тиждень Левам рекомендує докласти зусиль і позалицятися з коханою людиною. Ні в якому разі не можна проявляти ревнощі і недовіру. Це зруйнує все. Незважаючи на це відносини з партнером, рідними і близькими будуть гладкими.

Діва

Відносини з батьками і рідними можуть зіпсуватись. Конфлікт виникне на грунті непорозуміння і одвічних проблем батьків і дітей. Стан справ ускладниться, якщо представник цього знака живе з другою половинкою і батьками. Щоб врятувати ситуацію потрібно на час переїхати і погостювати. Гороскоп на тиждень 21-27 листопада 2022 Дівам рекомендує приділити більше часу навчанню, роботі, а також настає перспективний час для нових знайомств.

Терези

Представники цього знака проведуть прийдешній тиждень в неспокої. Нестабільність у відносинах чекає тих, хто вже знайшов свою другу половинку. Ці дні будуть не найкращим періодом для облаштування квартири або дачі. Не варто проводити в ці дні сімейні свята та інші багатолюдні заходи. Гороскоп на тиждень Терезам радить зайнятися роботою, щоб отримати прибуток і зробити важливі покупки.

Скорпіон

Гороскоп на наступний тиждень для Скорпіона рекомендує приділити час собі коханим, зайнятися зовнішнім виглядом і іміджем. Це сприятливий час для радикальної зміни стилю, покупки нового одягу і взуття. Будь-які зміни в зовнішності будуть вдалими. При цьому не варто купувати дорогі подарунки іншим людям. Наступного тижня ви будете самою тактовністю і ввічливістю, що допоможе завести нові знайомства.

Стрілець

Тиждень почнеться з бажання щось зробити, що здивує оточуючих, але різні авантюри і сумнівні починання можуть привести до втрат. Гороскоп на тиждень для стрільців не рекомендує грати в азартні ігри або робити ставки. Також під забороною всі галасливі заклади, де багато людей. Завдяки таким утриманням можна заощадити пристойну суму коштів. Краще приділити увагу духовним практикам, читання філософської літератури, пізнання східної мудрості.

Козеріг

Наступного тижня представники цього знака зодіаку будуть вести себе рішуче і безкомпромісно. Зайва самостійність в прийнятті рішень і діях образить родичів. Також до конфліктів може привести зухвала поведінка, тому не варто показувати характер, щоб не створити конфлікт на рівному місці. Гороскоп на тиждень Козерогам радить замінити все це тактовністю і дипломатією. Ви досягнете свого і не скривдите оточуючих.

Водолій

Свобода і самостійність наступного тижня будуть рухати Водоліями. Однак досягти цього не дозволять зовнішні обставини. Є ризик підхопити застуду або отримати загострення хронічного захворювання. Гороскоп на тиждень 21-27 листопада 2022 Водоліям не радить заводити нові знайомства, бути занадто відвертими зі сторонніми. Також є ймовірність, що про вас і ваших близьких будуть пліткувати. Це залишить неприємний осад. Сприятливим буде цей період для вирішення робочих питань.

Риби

Представниками даного знака буде рухати пекуче бажання роздобути все і відразу. Однак не всі бажання збудуться. Гороскоп на тиждень для Риб радить оцінити досяжність поставлених цілей і знизити планку вимог. З друзями і близькими краще не говорити про фінанси, не брати і не давати в борг. Тиждень складеться відмінно для тих, хто вирішить відправитися в поїздку або зануритися з головою в навчання, пише greenpost.ua.

По материалам: Подробности