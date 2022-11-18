Общество

Графіки відключення світла: чого чекати українцям 18 листопада

Photo of Admin Admin Send an email 4 минуты agoОбновлено: 18 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад

Графіки відключення світла: чого чекати українцям 18 листопада

У п'ятницю, 18 листопада, графіки погодинних відключень будуть застосовані по всій Україні. Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Можливе введення додатково аварійних відключень. 

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Через різке похолодання щодня збільшується споживання електроенергії в тих регіонах України, де вже відновлено електропостачання після масованих ракетних ударів 15 листопада по енергетичній інфраструктурі. Це ускладнює, й без того непросту ситуацію в енергосистемі.

Енергетики вимушені застосувати обмеження. Це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми після вже шостої прицільної ракетної атаки рашистів по енергооб'єктах. Ремонтні бригади працюють цілодобово над відновленням понівеченої інфраструктури, щоб повернути світло українцям.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 4 минуты agoОбновлено: 18 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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