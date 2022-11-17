Общество

G20: основні заяви Зеленського на саміті

Photo of Admin Admin Send an email 58 минут agoОбновлено: 17 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад

G20: основні заяви Зеленського на саміті

На Балі проходить саміт G20, під час якого виступав український лідер Володимир Зеленський. Виступ відбувся онлайн, адже до цього Зеленський відмовився від поїздки, пояснивши це тим, що він потрібен у своїй країні та не може дозволити собі поїхати на Балі, у час, коли в країні війна.

Основні заяви президента України на саміті:

Материалы по теме

G20: основні заяви Зеленського на саміті

Формула миру Зеленського:

  • Радіаційна та ядерна безпека.
  • Продовольча безпека.
  • Енергетична безпека.
  • Звільнення всіх полонених та депортованих.
  • Виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності та світового порядку.
  • Виведення російських військ та припинення бойових дій.
  • Повернення справедливості.
  • Протидія екоциду.
  • Недопущення ескалації.
  • Фіксація закінчення війни.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 58 минут agoОбновлено: 17 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Оборонне підприємство «Меридіан» можуть ліквідувати, під загрозою виробництво БПЛА «Spectrator» — Економічні новини

2 дня ago

Головний колір 2023 року: у чому зустрічати Новий рік

2 дня ago

Генсек ООН зробив заяву щодо «зернової угоди» з росією

2 дня ago

«Майже вся окупована частина Запорізької області знеструмлена» — Федоров

2 дня ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button