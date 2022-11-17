G20: основні заяви Зеленського на саміті

На Балі проходить саміт G20, під час якого виступав український лідер Володимир Зеленський. Виступ відбувся онлайн, адже до цього Зеленський відмовився від поїздки, пояснивши це тим, що він потрібен у своїй країні та не може дозволити собі поїхати на Балі, у час, коли в країні війна.

Основні заяви президента України на саміті:

Формула миру Зеленського:

Радіаційна та ядерна безпека.

Продовольча безпека.

Енергетична безпека.

Звільнення всіх полонених та депортованих.

Виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності та світового порядку.

Виведення російських військ та припинення бойових дій.

Повернення справедливості.

Протидія екоциду.

Недопущення ескалації.

Фіксація закінчення війни.

По материалам: Подробности