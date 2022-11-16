Общество

«Укренерго» запровадило екстрені відключення по всій Україні

Photo of Admin Admin Send an email 9 часов agoОбновлено: 16 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад

"Укренерго" запровадило екстрені відключення по всій Україні

У вівторок, 15 листопада, у всіх регіонах України запровадили екстрені відключення електроенергії на тлі обстрілів окупантів. Половина споживачів у Києві залишилася без світла.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

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"Через масовану ракетну атаку, за розпорядженням НЕК "Укренерго", енергетики розпочали екстрені відключення світла по всій Україні. У тому числі й у столиці", — написав Кличко.

За його словами, такий крок є необхідним для збалансування енергосистеми.

"Графіки стабілізаційних відключень поки що не діють. У столиці без світла попередньо не менше половини клієнтів", — додав міський голова.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 9 часов agoОбновлено: 16 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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