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У дівчини виявили пухлину мозку: мати 15-річної Каті благає про допомогу

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 15 ноября, 2022
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Мати 15-річної Каті благає про допомогу, у дівчини виявили пухлину мозку. 

Ніколи не думала що мене спіткне таке страшне лихо. Важко повірити, але це страшна реальність, і в наш дім прийшла страшна звістка "пухлина мозку" в моєї єдиної і найдорожчої донечки.

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У дівчинки виявили аденому гіпофіза доброякісну пухлину головного мозку, що зустрічається досить часто.

Вік хворих — від 30 до 80 років, у дітей діагностується рідко.

Моїй Катюні лише 15. Пухлина гіпофіза розміром менш як 1 см називається мікроаденомою, більша — макроаденомою. У нас макроаденома і потрібне дороге, термінове оперування та лікування.

Мати вірить в силу людей і просить про допомогу кожного небайдужого:

Вірю що ми зможемо зібрати потрібну суму на наше лікування, адже моя донечка має жити. 

Номер моєї карти:
4149 6293 5642 0455 (Приват)

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 15 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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