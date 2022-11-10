Общество

«В окопах чекати ворога не будемо»: у ЗСУ попередили окупантів про пекло

Photo of Admin Admin Send an email 6 часов agoОбновлено: 10 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад

"В окопах чекати ворога не будемо": у ЗСУ попередили окупантів про пекло

Командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що українські військові повністю готові до можливого наступу ворога с території білорусі та попередив окупантів. 

"Угрупування військ, які боронять Україну у північній операційній зоні готуються до активної оборони на випадок повторного наступу російських окупаційних військ з території республіки білорусь", — йдеться в повідомленні. 

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Наєв також заявив, що в окопах окупантів чекати вже ніхто не буде. 

"В окопах чекати ворога вже не будемо. Активне вогневе ураження для окупантів почнеться з моменту перетину державного кордону", — додав Наєв. 

Також командувач Об’єднаних Сил попередив російські війська про пастку, яка їх чекає в Україні. 

"Заміновані мости та автомагістралі, інженерні загородження у лісах та населених пунктах стануть для ворога пасткою", — сказав він.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 6 часов agoОбновлено: 10 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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