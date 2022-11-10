Общество

Іран пригрозив Німеччині «твердою відповіддю»

Photo of Admin Admin Send an email 53 секунды agoОбновлено: 10 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад

Іран пригрозив Німеччині "твердою відповіддю"

У Міністерстві закордонних справ Ірану попередили Німеччину щодо її втручання в ситуацію з протестами в Ісламській Республіці. Міністр Хоссейн Амірабдоллахян заявив, що відповідь Тегерана буде "твердою та пропорційною".

Про це повідомляє іранське новинне агентство IFP News.

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Таку відповідь від іранського уряду дістала заява міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок, яка висловила підтримку протестам в Ірані і заявила, що наступного тижня Європейський Союз домагатиметься нових санкцій проти Тегерана.

"Провокаційна, інтервенціоністська та недипломатична позиція не є ознакою витонченості та мудрості. Підрив старих зв’язків має довгострокові наслідки. Німеччина може вибрати взаємодію для вирішення спільних проблем або протистояння", — попередив Амірабдоллахян.

Через висловлювання глави МЗС Німеччини Міністерство закордонних справ Ірану викликало посла Німеччини Ганса-Удо Музеля, щоб висловити протест проти позиції Берліна.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 54 секунды agoОбновлено: 10 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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