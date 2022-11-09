На Землю насувається потужна та затяжна магнітна буря

Магнітна буря накриє Землю завтра, 10 листопада. Ця буря буде високого рівня і розтягнеться на кілька днів. Можуть бути відчутні погіршення здоров'я багатьох людей, а також перебої в роботі приладів.

За даними порталу Meteoagent, потужна магнітна буря накриє Землю у четвер, 10 листопада. Рівень цієї бурі досягне позначки G1 (5), а отже, вплив зможуть відчути багато людей на планеті.

Штормитиме три дні: 10 та 11 листопада рівень G1 і лише 12 листопада магнітосфера почне потроху заспокоюватися. У стабільний стан вона повернеться лише 13 листопада.

Як впливає магнітна буря на здоров'я людини

Найчастіші симптоми:

Головний біль, запаморочення

Сонливість, загальмованість

Швидка стомлюваність, слабкість, сильна втома

Стрибки артеріального тиску та перепади серцебиття

Порушення концентрації, уважності

Безсоння

Апатія, депресивні стани

Ломота в м'язах та кінцівках

Дратівливість, агресія, запальність

Загострення тривожності

Загострення хронічних захворювань

По материалам: Подробности