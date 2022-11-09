Общество

На Землю насувається потужна та затяжна магнітна буря

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 9 ноября, 2022
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На Землю насувається потужна та затяжна магнітна буря

Магнітна буря накриє Землю завтра, 10 листопада. Ця буря буде високого рівня і розтягнеться на кілька днів. Можуть бути відчутні погіршення здоров'я багатьох людей, а також перебої в роботі приладів.

За даними порталу Meteoagent, потужна магнітна буря накриє Землю у четвер, 10 листопада. Рівень цієї бурі досягне позначки G1 (5), а отже, вплив зможуть відчути багато людей на планеті.

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Штормитиме три дні: 10 та 11 листопада рівень G1 і лише 12 листопада магнітосфера почне потроху заспокоюватися. У стабільний стан вона повернеться лише 13 листопада.

На Землю насувається потужна та затяжна магнітна буря

Як впливає магнітна буря на здоров'я людини

Найчастіші симптоми:

  • Головний біль, запаморочення
  • Сонливість, загальмованість
  • Швидка стомлюваність, слабкість, сильна втома
  • Стрибки артеріального тиску та перепади серцебиття
  • Порушення концентрації, уважності
  • Безсоння
  • Апатія, депресивні стани
  • Ломота в м'язах та кінцівках
  • Дратівливість, агресія, запальність
  • Загострення тривожності
  • Загострення хронічних захворювань

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 9 ноября, 2022
0 0 1 минута чтения
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