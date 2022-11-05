Чи чекати в Україні морозів у листопаді: синоптик дав прогноз на місяць

Погода в листопаді обіцяє бути відносно теплою та з достатньою кількістю опадів, однак на формування снігового покриву очікувати не варто.

Про це йдеться в прогнозі погоди на листопад від кандидата географічних наук і синоптика Ігора Кібальчича.

Зазвичай останній осінній місяць буває з мінливою погодою, яка іноді включає в себе ознаки зимової. Проте цьогоріч Україна опиниться під впливом антициклонів і полів підвищеного тиску, завдяки чому на нашій території (особливо у західних областях) переважатимуть теплі повітряні маси, а кількість опадів очікується нижче за кліматичну норму на 15 – 20%, хоча в західній частині все ж наближатиметься до норми.

"Основна їх (опадів, — ред.) частина випадатиме у вигляді дощу. Формування снігового покриву з урахуванням поточних прогнозів є малоймовірним", — додав синоптик.

Погода в західних областях

Середня температура листопада прогнозується в межах +4,4 …+6,5 °С (на 1,5 — 2,0 °С вище середніх багаторічних показників), а сумарна кількість опадів становитиме близько 37 – 65 мм — майже норма.

Погода в північних областях

Середньомісячна температура становитиме +2,7…+4,0 °С (вище за норму на 1,5 — 1,7 °С). Кількість опадів у листопаді прогнозується в межах норми: 40 – 46 мм.

Погода в центральних областях

Середня температура повітря в листопаді близько +3,5 … +4,4 °С (вище за норму), кількість опадів у межах норми 38 – 41 мм.

Погода в південних областях

Температура близько +5,2…+8,0 °С, це на 1,5 – 2,0 °С вище за норму. Сума опадів за листопад прогнозується в межах 34 – 42 мм, що на 10 – 15% більше норми.

Погода в східних областях

Середньомісячна температура повітря буде в межах +3,0…+3,5 °С (на 1 – 1,5 °С вище за середні багаторічні показники). Кількість опадів спостерігатиметься в межах 40 – 43 мм — фактично норма.

По материалам: Подробности