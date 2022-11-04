Общество

Жителів Київської області закликають запастись водою

Photo of Admin Admin Send an email 4 минуты agoОбновлено: 4 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад

Жителів Київської області закликають запастись водою

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба заявив про те, що через планові та аварійні відключення електроенергії в Київській області можуть спостерігатися перебої з водопостачанням. Про це він повідомив у Telegram.

Мешканців регіону закликають запастись водою.

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Мешканці Київської області! Через планові та аварійні відключення електроенергії в області можуть спостерігатися перебої з водопостачанням. Майте вдома запаси питної та технічної води.

Також він опублікував рекомендації МОЗ на випадок перебоїв із водопостачанням:

  • заздалегідь подбайте про те, щоб у вас вдома були запаси технічної та питної води в закритих місткостях на всіх членів сім'ї;
  • у разі відсутності запасів води вдома, набирайте питну воду з бюветів або інших джерел нецентралізованого водопостачання (наприклад, колодязя), пунктів розливу питної води;
  • кип'ятіть воду для пиття та приготування їжі. Кип'ятіння є ефективним способом знезараження води.

Жителів Київської області закликають запастись водою

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 4 минуты agoОбновлено: 4 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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