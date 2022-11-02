ЗСУ ліквідували ще 800 окупантів та «приземлили» літак: нові втрати рф

Минулої доби українські військові знищили кілька одиниць ворожої авіації та ліквідували ще 800 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 73 270 військових.

Про це повідомляє Генштаб.

За добу найбільші втрати окупанти зазнали на Авдіївському та Лиманському напрямках.

Загальні бойові втрати противника на 2 листопада орієнтовно склали:

особового складу — близько 73270 (+800);

танків — 2714 (+16);

бойових броньованих машин — 5525 (+24);

артилерійських систем — 1733 (+3);

РСЗВ — 387 (+4);

засоби ППО — 198 (+1);

літаків — 277 (+1);

вертольотів — 258 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1438 (+23);

крилаті ракети — 397 (+0);

кораблі/катери — 16 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн — 4153 (+10);

спеціальна техніка — 154 (+0).

По материалам: Подробности