Общество
ЗСУ ліквідували ще 800 окупантів та «приземлили» літак: нові втрати рф
Минулої доби українські військові знищили кілька одиниць ворожої авіації та ліквідували ще 800 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 73 270 військових.
Про це повідомляє Генштаб.
За добу найбільші втрати окупанти зазнали на Авдіївському та Лиманському напрямках.
Загальні бойові втрати противника на 2 листопада орієнтовно склали:
- особового складу — близько 73270 (+800);
- танків — 2714 (+16);
- бойових броньованих машин — 5525 (+24);
- артилерійських систем — 1733 (+3);
- РСЗВ — 387 (+4);
- засоби ППО — 198 (+1);
- літаків — 277 (+1);
- вертольотів — 258 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1438 (+23);
- крилаті ракети — 397 (+0);
- кораблі/катери — 16 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн — 4153 (+10);
- спеціальна техніка — 154 (+0).
По материалам: Подробности