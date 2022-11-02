Общество

ЗСУ ліквідували ще 800 окупантів та «приземлили» літак: нові втрати рф

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 2 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад

ЗСУ ліквідували ще 800 окупантів та "приземлили" літак: нові втрати рф

Минулої доби українські військові знищили кілька одиниць ворожої авіації та ліквідували ще 800 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 73 270 військових.

Про це повідомляє Генштаб.

За добу найбільші втрати окупанти зазнали на Авдіївському та Лиманському напрямках.

Загальні бойові втрати противника на 2 листопада орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 73270 (+800);
  • танків — 2714 (+16);
  • бойових броньованих машин — 5525 (+24);
  • артилерійських систем — 1733 (+3);
  • РСЗВ — 387 (+4);
  • засоби ППО — 198 (+1);
  • літаків — 277 (+1);
  • вертольотів — 258 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1438 (+23);
  • крилаті ракети — 397 (+0);
  • кораблі/катери — 16 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 4153 (+10);
  • спеціальна техніка — 154 (+0).

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 2 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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