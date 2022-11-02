Общество

Українців попередили про можливість нових планових відключень світла

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 2 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад

Українців попередили про можливість нових планових відключень світла

В Україні можуть застосувати планові відключення світла через дефіцит потужності в енергосистемі нашої країни.

Про це повідомляє голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону.

За його словами, зараз регіональний характер відключень пов'язаний з певними пошкодженнями мережі та неможливістю доставки великих обсягів потужності з одного регіону до іншого. Але внаслідок ударів росіян було пошкоджено не лише мережу, а й генерацію електроенергії.

"Не виключено, що можливі планові відключення електроенергії пов'язані з загальним дефіцитом потужності в енергосистемі. Такі відключення у всіх областях потроху і по черзі вже застосовувалися нещодавно і навіть якщо вони матимуть місце, вони не сильно впливатимуть на добробут і комфорт споживачів", — зазначив Кудрицький.

Також він закликав українців економити електрику та раціонально використовувати ресурси на тлі можливості нових ударів росіян.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 2 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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