Українців попередили про можливість нових планових відключень світла

В Україні можуть застосувати планові відключення світла через дефіцит потужності в енергосистемі нашої країни.

Про це повідомляє голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону.

За його словами, зараз регіональний характер відключень пов'язаний з певними пошкодженнями мережі та неможливістю доставки великих обсягів потужності з одного регіону до іншого. Але внаслідок ударів росіян було пошкоджено не лише мережу, а й генерацію електроенергії.

"Не виключено, що можливі планові відключення електроенергії пов'язані з загальним дефіцитом потужності в енергосистемі. Такі відключення у всіх областях потроху і по черзі вже застосовувалися нещодавно і навіть якщо вони матимуть місце, вони не сильно впливатимуть на добробут і комфорт споживачів", — зазначив Кудрицький.

Також він закликав українців економити електрику та раціонально використовувати ресурси на тлі можливості нових ударів росіян.

По материалам: Подробности