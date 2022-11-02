Общество

В Енергодарі запустили опалення

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 2 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад

В Енергодарі запустили опалення

У середу, 2 листопада, в Енергодарі Запорізької області було відновлено теплопостачання. Про це повідомляє "Енергоатом".

Місто забезпечено опаленням та гарячою водою по лінії ЗАЕС. 

Також у житлових будинках з’явилася гаряча вода. Це стало можливим після переведення двох блоків станції у стан гарячого зупину.

Зараз, за даними "Енергоатому", працівники Запорізької АЕС продовжують виконувати роботи із запуску систем для відновлення теплопостачання в Енергодарі.

Наразі температура води становить 51 градусів. Цього недостатньо для забезпечення Енергодару теплопостачанням та гарячою водою в повному обсязі. Однак навіть така температура дає можливість уберегти комунальні мережі міста від пошкодження у разі настання холодів.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 2 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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