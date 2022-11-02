Опалення в Україні: де і коли з’явиться

В деяких містах все ще не з'явилося опалення. Проте найближчими днями у містах обіцяють "підключити тепло".

Луцьк

В Луцьку опалювальний сезон розпочнеться з 3 листопада.

Від моменту запуску котельні до потрапляння теплоносія в будинки у зв‘язку з технологічним процесом може пройти від 1 до 3 діб, а з понеділка передають стійке зниження температури. Окрім того, в будинках, де встановлено ІТП також треба час на його запуск та налаштування.

За його словами, далі затягувати не добре, адже в садочках будуть мерзнути діти та учні в школах.

Велика кількість ремонтних та підготовчих робіт, що були виконані нами влітку дає надію на меншу кількість поривів та аварійних ситуацій на мережах.

На думку очільника міста, зниження температури при відсутності опалення призведе до того, що люди будуть обігріватися електрообігріваючими пристроями, що створить додаткове навантаження на енергетичну мережу і призведе до ще більшої кількості відключень.

Для максимально швидкого усунення аварій ми створили 10 бригад для виконання необхідних робіт та якомога швидшої подачі тепла в будинки.

Дніпро

У Дніпрі опалення з’явиться з 1 листопада. Мер міста Борис Філатов написав у Facebook

Видав розпорядження про початок опалювального сезону в Дніпрі. Через певні технологічні процеси тепло в деяких будинках може з’явитися впродовж декілька днів. Впораємося.

Івано-Франківськ

Опалювальний сезон в Івано-Франківську розпочнеться 7 листопада. Мер міста Руслан Марцінків написав у Facebook:

Опалювальний сезон розпочнемо з наступного понеділка. Вже ухвалили відповідне рішення. Зараз погода ще дозволяє трохи зекономити.

По материалам: Подробности