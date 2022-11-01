Общество

Карта ракетних ударів по Україні 31 жовтня

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута agoОбновлено: 1 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад

Карта ракетних ударів по Україні 31 жовтня

Станом на 11:30 відомо про 13 постраждалих внаслідок ранкових ракетних ударів росії по території України. Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко в ефірі національного телемарафону.

На даний момент ми маємо 13 осіб, які травмовані внаслідок сьогоднішніх атак Російської Федерації. І ми, звичайно, будемо разом з СБУ, з прокуратурою встановлювати ті збитки і фіксувати ті злочини, які були скоєні сьогодні на території нашої країни.

Опублікована карта ракетних ударів по Україні 31 жовтня.

Карта ракетних ударів по Україні 31 жовтня

Нагадаємо, сили ППО ЗСУ збили 44 ракети з понад 50 запущених росією. 

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута agoОбновлено: 1 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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