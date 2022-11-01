Станом на 11:30 відомо про 13 постраждалих внаслідок ранкових ракетних ударів росії по території України. Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко в ефірі національного телемарафону.

На даний момент ми маємо 13 осіб, які травмовані внаслідок сьогоднішніх атак Російської Федерації. І ми, звичайно, будемо разом з СБУ, з прокуратурою встановлювати ті збитки і фіксувати ті злочини, які були скоєні сьогодні на території нашої країни.

Опублікована карта ракетних ударів по Україні 31 жовтня.

Нагадаємо, сили ППО ЗСУ збили 44 ракети з понад 50 запущених росією.

По материалам: Подробности