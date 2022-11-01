Фонд Вадима Столара реалізує проєкти з відновлення української нації

Благодійний фонд Вадима Столара впроваджує проєкти з відновлення фізичного та психічного здоров’я українців та закликає бізнес долучатися до їхньої реалізації. Про це йдеться у повідомленні на сайті Фонду.

"Наша команда постійно шукає партнерів серед представників бізнесу для втілення надважливих проєктів для відновлення морального та фізичного здоров'я нашої нації. Ми відкриті для співпраці з бізнесом, що може надавати якісні послуги у цих сферах, та приймаємо заявки на розгляд", — пояснила волонтерка Фонду Наталія Приходько.

У Фонді Вадима Столара підкреслили, що, згідно з дослідженням, яке нещодавно провели Google та дослідницька компанія Kantar, на другому місці з впливу війни на українців є погіршення фізичного та психічного здоров’я. В організації змогли передбачити таку тенденцію, коли з початку масштабного вторгнення почали опікуватися саме цими сферами.

"Нашій державі потрібна допомога у такий складний час, і саме тому ми активно реалізуємо проєкти з відновлення української нації", — зазначили у Фонді.

У повідомленні також перераховується низка таких проєктів:

Психологічні вебінари для тих, хто потребує відповідної підтримки — щотижневі групові заняття на обрану аудиторією тему.

Розвивальні майстер-класи для дітей ВПО — різноманітні заняття, покликані допомагати малечі подолати стрес.

"Спорт на районі" — покликаний поліпшити фізичний та емоційний стан під час тренувань, які безплатно проводять професійні тренери у різних районах Києва.

Організація футбольного турніру серед дитячих команд Київської області. "Даємо шанс маленьким українцям (ВПО) стати великими футболістами та повернутися до звичного життя", — пояснили сутність заходу у Фонді Вадима Столара.

Чек-ап організму для жителів деокупованих селищ Київської області — новий масштабний проєкт з оздоровлення українців, покликаний своєчасно виявити негаразди для їхнього успішного лікування.



УЗД молочних залоз для жінок ВПО. "Наскільки важливо дбати про себе, особливо в умовах війни! Жінки зараз — і волонтерки, і мами, і робітниці, і захисниці! Вони постійно відкладають похід до лікаря на потім, бо вважають, що зараз це не на часі! Але — НІ! Важливо це зробити зараз!" — наполягають у Фонді.

Крім того, триває проєкт "Відновись", де сім’ї полеглих героїв проходять емоційну реабілітацію, щоб віднайти сенс життя. Це відбувається під час тижневих заїздів до готелів у мальовничих та безпечних куточках нашої країни із залученням професійних психологів, аніматорів, арттерапевтів тощо.

Зазначимо, що Фонд Вадима Столара від початку поставив собі за мету підтримати людей, які постраждали внаслідок бойових дій на півдні та сході України — це, зокрема, довгострокова допомога продуктами та загалом поліпшення матеріального становища громадян, психологічна реабілітація та підтримка дітей у сім’ях, які втратили батька чи мати через війну тощо.

Також Фонд активно допомагає військовослужбовцям, надаючи їм все необхідне — від одягу і амуніції до дронів і автомобілів.

По материалам: Подробности