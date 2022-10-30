В Україні через війну вважаються зниклими безвісти 248 дітей

В Україні зараз вважаються безвісти зниклими з початку повномасштабної війни з рф 248 дітей, 7049 — знайденими.

"Дані про постраждалих дітей станом на 30 жовтня 2022 року: 248 — зниклі, 9441 — депортовані, 7049 — знайдені, 96 — повернені", — заявили в ОГП.

У свою чергу ювенальні прокурори повідомили, що 430 дітей загинули внаслідок збройної агресії росії в Україні. За даними відомства, станом на ранок 30 жовтня, крім даних про загиблих дітей, не зазнали змін і даних про поранених — 823. Тому загалом понад 1253 дітей в Україні постраждали через повномасштабну війну з росією.

Зазначається, що дані цифри не є остаточними, оскільки йде робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово захоплених та звільнених територіях.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 420, Харківській — 260, Київській — 116, Миколаївській — 77, Запорізькій — 70, Чернігівській — 68, Луганській — 64, Херсонській — 58, Дніпропетровській — 31. Через бомбардування та обстріли озброєними силами Росії пошкоджено 2688 навчальних закладів. 331 із них зруйновано повністю", — уточнюється у повідомленні.

По материалам: Подробности