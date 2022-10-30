Общество

В окупованій Херсонської області росіяни масово викрадають майно

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 30 октября, 2022
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В окупованій Херсонської області росіяни масово викрадають майно

В Херсонській області мешканці повідомляють про те, що в їх оселях самовільно заселяються військові рф, користуються майном та викрадають цінні речі. Про це повідомляє поліція Херсонської області.

В одному з населених пунктів Каховського району окупанти відібрали у місцевого жителя легковий автомобіль. А в обласному центрі та Нижньосірогозькій громаді загарбники заволоділи майном агропромислових підприємств.

Поліція також фіксує аналогічні повідомлення і від мешканців Генічеського району. Під час проведення стабілізаційних заходів на нещодавно деокупованих територіях працівники поліції продовжують виявляти нові воєнні злочини російських військових.

Так, від одного з жителів смт Велика Олександрівка надійшла інформація, що під час окупації військові рф викрали з будинку заявника усе майно. В іншого місцевого мешканця окупанти відібрали транспортний засіб.

В окупованій Херсонської області росіяни масово викрадають майно

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 30 октября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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Admin

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