Общество

В Україні оновили графік руху поїздів

Photo of Admin Admin Send an email 34 минуты agoОбновлено: 29 октября, 2022
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В Україні оновили графік руху поїздів

"Укрзалізниця" оновила графік руху потягів та додала нові напрямки. Зокрема з'явилися чотири нові маршрути міжнародного сполучення. Про це повідомляє пресслужба УЗ.

В Україні з'явилися ще 14 нових залізничних рейсів, серед яких 4 поїзди до Кишинева, Перемишля, Хелма та Відня. Також серед нових рейсів раніше запроваджені маршрути Інтерсіті+ та 58 оптимізованих рейсів по Україні й за кордон.

Також скоро готуються до запуску потяги:

  • №111/112 Ізюм — Київ;
  • № 131/132 Запоріжжя — Львів, який прямуватиме через Київ, Житомир, Ковель та Дніпро;
  • №191/192 Краматорськ — Одеса, який прямуватиме через Дніпро.

Крім того, відновлюється низка маршрутів, що курсували до повномасштабної війни:

  • №3/4 Запоріжжя — Львів подовжено до Ужгорода на щоденній основі;
  • №5/6 Запоріжжя — Івано-Франківськ подовжено до Рахова;
  • № 5/16 Харків — Івано-Франківськ подовжено до Рахова;
  • № 7/18 Харків — Львів подовжено до Ужгорода;
  • №21 Харків — Львів подовжено до Трускавця;
  • №41/42 Дніпро — Львів подовжено до Трускавця;
  • №149/150 Кременчук — Івано-Франківськ подовжено до Ворохти;
  • №45/46 Харків — Ужгород повертається до курсування через Суми;
  • № 7/8 Київ — Чернівці отримав зручне ранкове прибуття до Чернівців о 08:28;
  • №49/50 Київ — Трускавець пришвидшується на 3 години і прибуватиме о 08:45.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 34 минуты agoОбновлено: 29 октября, 2022
0 0 1 минута чтения
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