Общество
В Україні оновили графік руху поїздів
"Укрзалізниця" оновила графік руху потягів та додала нові напрямки. Зокрема з'явилися чотири нові маршрути міжнародного сполучення. Про це повідомляє пресслужба УЗ.
В Україні з'явилися ще 14 нових залізничних рейсів, серед яких 4 поїзди до Кишинева, Перемишля, Хелма та Відня. Також серед нових рейсів раніше запроваджені маршрути Інтерсіті+ та 58 оптимізованих рейсів по Україні й за кордон.
Також скоро готуються до запуску потяги:
- №111/112 Ізюм — Київ;
- № 131/132 Запоріжжя — Львів, який прямуватиме через Київ, Житомир, Ковель та Дніпро;
- №191/192 Краматорськ — Одеса, який прямуватиме через Дніпро.
Крім того, відновлюється низка маршрутів, що курсували до повномасштабної війни:
- №3/4 Запоріжжя — Львів подовжено до Ужгорода на щоденній основі;
- №5/6 Запоріжжя — Івано-Франківськ подовжено до Рахова;
- № 5/16 Харків — Івано-Франківськ подовжено до Рахова;
- № 7/18 Харків — Львів подовжено до Ужгорода;
- №21 Харків — Львів подовжено до Трускавця;
- №41/42 Дніпро — Львів подовжено до Трускавця;
- №149/150 Кременчук — Івано-Франківськ подовжено до Ворохти;
- №45/46 Харків — Ужгород повертається до курсування через Суми;
- № 7/8 Київ — Чернівці отримав зручне ранкове прибуття до Чернівців о 08:28;
- №49/50 Київ — Трускавець пришвидшується на 3 години і прибуватиме о 08:45.
По материалам: Подробности