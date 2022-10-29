В Україні оновили графік руху поїздів

"Укрзалізниця" оновила графік руху потягів та додала нові напрямки. Зокрема з'явилися чотири нові маршрути міжнародного сполучення. Про це повідомляє пресслужба УЗ.

В Україні з'явилися ще 14 нових залізничних рейсів, серед яких 4 поїзди до Кишинева, Перемишля, Хелма та Відня. Також серед нових рейсів раніше запроваджені маршрути Інтерсіті+ та 58 оптимізованих рейсів по Україні й за кордон.

Також скоро готуються до запуску потяги:

№111/112 Ізюм — Київ;

№ 131/132 Запоріжжя — Львів, який прямуватиме через Київ, Житомир, Ковель та Дніпро;

№191/192 Краматорськ — Одеса, який прямуватиме через Дніпро.

Крім того, відновлюється низка маршрутів, що курсували до повномасштабної війни:

№3/4 Запоріжжя — Львів подовжено до Ужгорода на щоденній основі;

№5/6 Запоріжжя — Івано-Франківськ подовжено до Рахова;

№ 5/16 Харків — Івано-Франківськ подовжено до Рахова;

№ 7/18 Харків — Львів подовжено до Ужгорода;

№21 Харків — Львів подовжено до Трускавця;

№41/42 Дніпро — Львів подовжено до Трускавця;

№149/150 Кременчук — Івано-Франківськ подовжено до Ворохти;

№45/46 Харків — Ужгород повертається до курсування через Суми;

№ 7/8 Київ — Чернівці отримав зручне ранкове прибуття до Чернівців о 08:28;

№49/50 Київ — Трускавець пришвидшується на 3 години і прибуватиме о 08:45.

По материалам: Подробности