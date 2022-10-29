Польща скасувала спрощене працевлаштування для росіян

Міністр з питань сім'ї та соціальної політики Польщі Марлена Малонг підписала розпорядження, яке скасовує спрощений доступ до ринку праці для росіян. Про це вона повідомила Польському агентству друку.

Якщо підприємці хочуть працевлаштувати громадян Росії на підставі дозволу на роботу, вони вже не звільнені, як раніше, від тестування ринку праці.

Вже отримані дозволи для росіян діятимуть до закінчення терміну дії.

За словами міністра, польський уряд пішов на такий крок в умовах "нападу Росії на Україну та зростаючого ризику міграції з РФ".

Спрощена реєстрація дозволяє громадянам деяких країн отримати дозвіл на роботу впродовж тижня. Наразі ця процедура доступна громадянам України, Білорусі, Грузії, Молдови та Вірменії.

У серпні глави МЗС Польщі, Естонії, Литви та Латвії випустили спільну заяву, в якій повідомили про намір вжити заходів на національному рівні для скорочення кількості російських громадян, які в'їжджають до країн ЄС.

У вересні ці країни заборонили для росіян в'їзд короткостроковими шенгенськими візами (у тому числі виданими третіми країнами). Пізніше країни ЄС домовилися про відміну спрощеного порядку видачі віз для громадян росії.

Нагадаємо, на початку жовтня Польща завершила будівництво стіни на кордоні з Білорусією.

По материалам: Подробности