Общество

«Дія» запускає бета-тест програми іпотеки «єОселя»: як подати заявку

Photo of Admin Admin Send an email 59 минут agoОбновлено: 28 октября, 2022
0 0 1 минута чтения

"Дія" запускає бета-тест програми іпотеки "єОселя": як подати заявку

Міністерство цифрової трансформації запускає бета-тестування програми доступного кредитування "єОселя" у додатку "Дія".

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Якщо ви вже намагалися отримати іпотеку, то знаєте, що це доволі складний процес. Ми ж спростили його до кнопки "Почати" в послузі "єОселя" в меню послуг "Дії". Далі ваші дані підтягуються з реєстрів автоматично. Надсилаєте заяву в один чи кілька банків і чекаєте на рішення про видачу кредиту", — написав він.

Програма дозволить придбати житло з пільговими відсотковими ставками.

Так, на першому етапі взяти кредит на житло під 3% зможуть військові за контрактом, захисники України, силовики та члени їхніх сімей, медики, педагоги, науковці, що працюють у державному та комунальному секторах.

При цьому з січня 2023 року програму розширять для інших категорій. Їм буде доступний кредит під 7%. Повний перелік категорій — за посиланням.

"Якщо ви відповідаєте вимогам програми, долучайтеся до тестування "єОселі" в "Дії". Заява проходитиме реальний процес, і рішення банків будуть справжніми", — додав Федоров.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 59 минут agoОбновлено: 28 октября, 2022
0 0 1 минута чтения
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