Працювали на роспропагандистів: у Миколаєві затримали «блогерів»-зрадників

У Миколаєві Служба безпеки затримала двох агентів, які працювали на пропагандистське видання росії. Про це повідомляє СБУ.

"Блогери" займалися підготовкою замовних сюжетів.

За даними спецслужб, зловмисники готували сюжети на замовлення, в яких закликали до захоплення південного регіону та фізичної ліквідації керівництва обласної військової адміністрації. Для маскування підривної діяльності зрадники видавали себе за "блогерів", які нібито інформують громадян про внутрішні обставини в регіоні.

В результаті слідчо-оперативних заходів співробітники СБУ встановили "зв'язкових" російської агентури. Ними виявилося кілька представників інформаційного агентства кремля "РІА Новини". Саме вони визначали тематику пропагандистських матеріалів, а також терміни їхньої підготовки та передачі до москви.

Зрадники займалися збором розвідданих про місця тимчасової дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони у прифронтових районах, за що отримала фінансову винагороду.

За даними слідства, поплічниками ворога є двоє місцевих жителів, які після початку повномасштабного вторгнення були завербовані російськими спецслужбами.

Обом затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

По материалам: Подробности