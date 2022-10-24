Общество

Де в Україні відключатимуть світло 24 жовтня

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 24 октября, 2022
0 0 Менее минуты назад

Де в Україні відключатимуть світло 24 жовтня

У понеділок, 24 жовтня, у Києві та областях країни знову відключатимуть світло. Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Це допоможе знизити навантаження на електромережі, аби надати енергетикам час для ремонту пошкодженого обладнання.

"Укренерго" запроваджує тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в:

  • Києві;
  • Харківській області;
  • Полтавській області;
  • Сумській області;
  • Київській області;
  • Черкаській області;
  • Житомирській області.

Це допоможе знизити навантаження на електромережі та дасть енергетикам час для ремонту пошкодженого терористичними атаками обладнання. Будь ласка, тримайте телефони зарядженими і передавайте інформацію тим, хто не користується соцмережами. Пам’ятайте, що ваше ощадливе енергоспоживання може допомогти уникнути примусових відключень.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 24 октября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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