Общество

Окупанти примушують мешканців Луганщини отримати паспорт рф до 1 січня

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 13 октября, 2022
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Окупанти примушують мешканців Луганщини отримати паспорт рф до 1 січня

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що окупанти встановили термін до 1 січня, заявивши, що всі мешканці Луганської області повинні отримати паспорти росії.  

Про це Гайдай написав у Telegram.

За його словами, росіяни "дали населенню трохи більше двох місяців, аби отримати паспорт рф. Раніше, у переважній більшості, то були популізм та бажання самих жителів регіону. Тепер вже не запитують – хочеш або ні?".

Як зазначив очільник ОВА, від 1 січня будь-які виплати – зарплата, соціальні, грошові перекази – здійснюватимуться виключно за наявності індивідуального особового рахунку. 

"Однак щоб його відкрити, потрібно мати паспорт рф. Безпосередньо силою не примушують – просто залишають без грошей. Та не попереджають, що в України за цим питанням посилено кримінальну відповідальність", — наголосив він.

Сергій Гайдай також розповів, що росіяни задля власної безпеки "вимкнули у Кремінній світло, а разом із ним і зв'язок, повністю ізолювавши місцеве населення від зовнішнього світу. 

"Місто майже пусте – всі в підвалах та погребах. Навіть без світла розуміють наближення ЗСУ", — резюмував він.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 13 октября, 2022
0 0 1 минута чтения
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