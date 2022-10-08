На Херсонщині лікарні переповнені пораненими окупантами — Генштаб

Російські війська зазнають суттєвих втрат на Херсонщині, лікарні на окупованій частині області не можуть впоратися з потоком поранених. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 8 жовтня.

Підтверджено прибуття до дитячої клінічної лікарні в місті Лисичанськ Луганської області до тридцяти поранених загарбників. До вказаного закладу направлено додатковий медперсонал.

Генштаб повідомляє, що в суботу, 8 жовтня ЗСУ відбили атаки армії РФ у районах населених пунктів Білогорівка, Бахмутське, Бахмут, Майорськ, Красногорівка та Терни.

Ракетні війська і артилерія вразили 8 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади з боєприпасами та 10 інших важливих об’єктів.

Авіація Сил оборони завдала 7 точних ударів по зенітних ракетних комплексах противника. Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони збили один безпілотник "Орлан".

Нагадаємо, що з початку 7 жовтня ЗСУ звільнили на Херсонщині від російських окупантів понад 500 кв. км території.

По материалам: Подробности