Российские солдаты морально и физически истощены — разведка

Морально и физически истощены — так оценивает состояние российских солдат, воюющих в Украине, британская разведка. Причиной тому постоянная вовлеченность в бой и отсутствие перерывов от напряженных боевых действий.

«По состоянию на 10 июля в северном секторе Донбасса продолжался обстрел российской артиллерии, но, вероятно, без особого территориального продвижения. Украинские силы продолжали локальное давление на российский рубеж обороны на северо-востоке Херсонской области, также, вероятно, без продвижения», — говорится в ежедневном информационном бюллетене британского министерства, пишет Первая Лента.

«В конце июня русскоязычное информационное агентство из Прибайкалья разместило видео, в котором жены военнослужащих 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа (ОВВО) обращаются напрямую к местному политику с просьбой вернуть их мужей домой со службы в Украине и, что личный состав 5-й отдельной гвардейской танковой бригады ВВО «психически и физически истощен», так как он находился на действительной боевой службе с момента начала «Специальной военной операции» 24 февраля 2022 года», — добавили они.

Ранее мы сообщали, что россияне могут готовить параллельную атаку на два города Донбасса.