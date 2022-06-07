Партизанские атаки на оккупированных территориях: украинское сопротивление продолжается

На юге Украины растет сопротивление российской оккупации, о чем свидетельствуют нападения партизан на представителей коллаборационистских властей, российские транспорты снабжения и солдат.

Украинские партизаны заявляют, что наносили удары по российским поездам и убивали десятки российских военнослужащих, обеспечивая поддержку контратак украинских вооруженных сил на оккупированных Россией территориях, пишет Первая Лента со ссылкой на New York Times.

Американская газета описывает примеры нападений на представителей пророссийских властей оккупированных территорий Украины. Один из них, мэр Энергодара Андрей Шевчик, стоял на крыльце дома своей матери, когда рядом прогремел мощный взрыв, который серьезно ранил его.

Неделю спустя, примерно в 120 км, взрывоопасный автомобиль врезался в офис назначенного Россией государственного чиновника в Мелитополе.

Новый пророссийский мэр Энергодара, занявший место Шевчика, возвел бетонный забор вокруг гостиницы, в которой он живет. Дмитрий Орлов, законный мэр города, написал в социальных сетях, что россияне пытались подавить зарождающееся повстанческое движение, нападая на мирных жителей. Он добавил, что «количество похищений местных жителей значительно увеличилось» после нападения на Шевчик, а гуманитарные условия резко ухудшились.

Ранее мы сообщали, что российские солдаты просто хотят выжить и ограбить как можно больше.