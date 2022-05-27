Россия начала использовать танки Т-62 50-летней давности: современное оружие заканчивается

В последние дни Россия, вероятно, начала использовать вытащенные со складов на Донбассе танки Т-62 50-летней давности, что подчеркивает ее недостатки в современной технике, сообщило в пятницу министерство обороны Великобритании.

«Российские сухопутные войска продолжают попытки окружить Северодонецк и Лисичанск после того, как они недавно захватили несколько сел к северо-западу от Попасной. Россия оттесняет Северодонецкий анклав, хотя Украина сохраняет контроль над многими обороняемыми участками, не позволяя России взять под полный контроль Донбасс. Группа вооруженных сил (ГВС), вероятно, все еще имеет задачу оккупировать южную территорию Украины», — говорится в ежедневном сводке разведки, пишет УРА-Информ.

«В последние дни Россия, вероятно, переместила 50-летние Т-62 из глубоких складов в зону ответственности СГФ. Т-62 почти наверняка будут особенно уязвимы для противотанковых средств, и их присутствие на поле боя подчеркивает недостатки России в современной, боеспособной технике», — добавил он.

Ранее в разведке сообщили, сколько будет продолжаться война в Украине.