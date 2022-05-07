«Байрактар» на Зміїному знищив два російських ЗРК «Тор»

В районі острова Зміїний ударний безпілотник "Байрактар" знищив не тільки російський катер. А і два зенітно-ракетних комплекси "Тор".

Про це повідомляє в Facebook Військово-морські силі ЗСУ.

"В районі українського острова Зміїний ударним безпілотним комплексом національного флоту Bayraktar TB2 був вражений десантний катер росіян проекту 11770 "Серн " і два зенітних ракетних комплекси "Тор", — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, проект 11770 "Серна" — це серія російських швидкісних десантних катерів на повітряному каверні. Вони призначені для висадки на необладнаний берег або зняття з нього бойової гусеничної, колісної та іншої військової техніки. Також застосовується для висадки десанту.

По материалам: Подробности